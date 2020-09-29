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ПСБ: Неделю начали с роста

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник российский фондовый рынок перешел к восстановлению на улучшении внешнего фона. Покупкам на нашем рынке способствовала ситуация на западных площадка. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 3,1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,8% и 1,5% соответственно. Также позитивно на российские акции повлияла ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 42,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, подтянувшись в район 2925 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Ленты и М.Видео, прибавившие более 4,5%. Хуже рынка торговались Газпром и Норильский никель, потерявшие 1,2% и 0,7% соответственно. Отметим, что индексу МосБиржи в ходе сегодняшней сессии удалось восстановить позиции выше 2900 пунктов. Однако пока картина, складывающаяся на графике индекса, говорит в пользу продолжения негативной динамики, в результате чего мы ожидаем тестирования рынком поддержки на уровне 2850 пунктов. Для отмены данного сценария «быкам» необходимо выводить рынок выше отметки 3000 пунктов, выступающей ближайшим сопротивлением.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 1,1%, поднявшись выше 79 рублей, евро вырос на 1,4%, торгуясь в районе 92,2 рубля. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии ослаблению рубля способствовала динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем также находились под давлением. При этом стабильной ситуации на рынке энергоносителей не хватило, чтобы сдержать рост доллара и евро по отношению к рублю. В результате американская валюта сделала существенный шаг к верхней границе диапазона 75-80 рублей. В текущий момент, учитывая фундаментальные факторы, мы не видим поводов для выхода доллара вверх из данного коридора. Более того, удержание рынком энергоносителей позиций на текущих уровнях должно поспособствовать восстановлению национальной валюты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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