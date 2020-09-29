ИАЦ «Альпари»: Рынок растет, качаясь от страха

Отечественный фондовый рынок в понедельник прибавляет в весе. Не сказать, что это качественный прирост - скорее, просто коррекция после сильной волатильности ранее, тем более что внешний фон оставляет желать лучшего. В мире разворачивается вторая волна ковида, внутри которой на финансовых рынках растет потребность в безопасных активах. В условиях такой конъюнктуры смена настроений на биржах может случиться в любой момент.

Индекс МосБиржи восстановился пока к 2930 пунктам, но велик риск закрепиться в пределах 2900-2950 пунктов. Индекс РТС вернулся к 1166 пунктам и может торговаться пока в диапазоне 1150-1185 пунктов.

Эта неделя обещает быть как минимум непростой из-за негативно ковидной конъюнктуры и начала политических дебатов в рамках президентской гонки в США, где тема отношений с Россией может всплыть в любой момент и любым боком.

Сегодня в лидерах спроса акции «Ленты» и «М.Видео». В первом случае вероятен технический спрос на бумаги, а новости о покупке гендиректором 0,03% бумаг компании только способствуют подъему. Если акции «Ленты» сумеют закрепиться над 225 руб., можно будет говорить о выходе за пределы «боковика» и уверенный подъем. Что касается акций «М.Видео», то здесь в силе сохраняется уверенный растущий тренд от 1 июня 2020 года с промежуточной целью на 660 руб.

Под давлением торгуются акции нефтедобывающих компаний из-за волатильности в сырье.

Доллар США вечером поднялся выше 79,05 руб., чем очень нервирует и рынок и население. Что дальше, неужели сотня? Это вряд ли, потому что сейчас инвесторы закладывают в курс все самые негативные сценарии. Как только эмоции сойдут на нет, доллар пойдет на коррекцию как слишком перекупленный. Евро торгуется у нового максимума по 92,20 руб., явно целится на 92,50 руб., куда добраться может в кратчайшие сроки.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»