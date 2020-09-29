«Фридом Финанс»: В течение недели пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 76,6-80 руб./$

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня складывается смешанный внешний фон. Торги в Азии завершились преимущественно ростом, индексы США и Европы растут в рамках 1-4%. Экспортные ограничения со стороны США в отношении китайского производителя полупроводников SMIC не нашли отражения в динамике индексов. Более того, юань реагирует долгосрочным укреплением благодаря устойчивому восстановлению экономики. Основным вопросом на американском рынке является возможное продолжение коррекционного движения до момента выборов 3 ноября.

Непростая геополитическая ситуация нашла отражение в российском рубле. При этом индекс Мосбиржи демонстрирует рост на 1,2%, РТС на 0,3%. Инвесторы обращают внимание на IPO «Совкомфлота». Размещение крупнейшей государственной транспортной компании произойдет в диапазоне 105-117 руб./акцию и способно привлечь около 40 млрд руб., торги начнутся 7 октября. В лидерах роста ретейлеры: «Лента», +6%, М.Видео, +4%. Расписки «Petropavlovsk» прибавляют в рамках 4% при новом всплеске интереса инвесторов к золоту. Бумаги производителей удобрений «ФосАгро» и «Акрон» (рост в рамках 3%) демонстрируют отскок после падения на новостях об изменении фискальной политики.

Ориентир по индексу Мосбиржи на неделю: 2835-3000 пунктов.

Рубль в течение дня находится под серьезным давлением к доллару и евро. Инвесторы связывают это с непростой ситуацией в Нагорном Карабахе. Пара доллар-рубль на основной торговой сессии установила новый локальный максимум 79,2 руб./$, евро в моменте достигал 92,38 руб./евро, снижаясь более чем на 1,5 рубля в течение дня, обе валютные пары в конце торговой сессии незначительно скорректировались. В течение недели ожидаем диапазон 76,6-80 руб./$. Верхняя граница совпадает с максимумом декабря 2014 года. Евро будет находиться в коридоре 90-93,7 руб./евро (в случае продолжения негативной тенденции сопротивлением выступит максимум 2016 года).

На предстоящей неделе следим за стартом дебатов между Д. Трампом и Д. Байденом и пятничной статистикой по рынку труда в США. Выборы США являются фактором риска для валют развивающихся рынков.