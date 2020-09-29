ИАЦ «Альпари»: рост «ИСКЧ» затмил сделку «Яндекса» с «Тинькофф»

На прошедшей неделе, с 21 по 25 сентября, российский фондовый рынок забыл про недавний рост и резко полетел вниз, что, впрочем, не касалось отдельных акций. Главной новостью недели стала информация о намерении «Яндекса» приобрести 100% капитала банка «Тинькофф» за $5,5 млрд в целях создания экосистемы услуг, в которой значительное место теперь будут занимать финансово-банковские услуги. Бумаги «Яндекса» на прошлой неделе после объявления о будущей сделке выросли на 6,3% до 4888,4 руб., а бумаги холдинга TCS прибавили 1,1% стоимости, подорожав до 2035,6 за бумагу. Рост бумаг обеих объединяющихся компаний обогнал рынок: ведь индекс МосБиржи за неделю упал на 1,86%, до 2896,83 пунктов, а индекс РТС обвалился на 5,2% до 1164,68 пунктов. Падению индексов способствовали непрекращающаяся санкционная риторика, обвал цен на золото на 4,6%, а также снижение цены нефти Brent на 2,5%. Дополнительный негатив рынку добавило уже неизбежное повышение налога на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза для горнодобывающей отрасли и отмена льгот по НДПИ для компаний, добывающих сверхвязкую нефть, от которой больше всего пострадают «Татнефть» и «ЛУКОЙЛ». В то же время достаточно сильный рост на неделе показали акции компаний розничной торговли и технологий.

При этом абсолютным лидером роста стали акции биотехнологической компании «ИСКЧ», подорожавшие на рекордные 30%, до 34,5 руб. за акцию и побившие собственный рекорд недельного роста в 24%, установленный двумя неделями ранее. Причины такого бурного ралли акций эмитента на фоне падающего рынка не вполне ясны. Но вероятно, что спрос на эти бумаги вырос из-за новостей об ускорении распространения коронавируса в России. При этом руководство «ИСКЧ» объявило о том, что её «дочки» выпустили новый тест, позволяющий своевременно определять антитела к Covid-19. Акции «ИСКЧ» имеют все шансы стать чемпионом 2020 года по темпам роста. Наша целевая цена акции этой компании повышена до 40 руб., рекомендуем «покупать» бумаги в годовом горизонте и не исключаем, что этот потенциал роста может быть реализоваться гораздо раньше, чем через год. Одновременно предупреждаем начинающих инвесторов о повышенных рисках инвестиций в бумаги компаний малой и средней капитализации.

Аутсайдерами рынка на неделе предсказуемо стали привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти», подешевевшие за неделю на 10,4% и 9,7%, соответственно, до 443,5 руб. и 460,4 руб. за акцию. Акции компании, скорее всего, отреагировали на заявления главы «Татнефти» Наиля Маганова о том, что потери компании в 2020 году от отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти достигнут 80 млрд руб. Инвесторы опасаются, что снижение чистой прибыли «Татнефти» приведёт к снижению дивидендов, особенно по «префам». Однако мы сохраняем целевую цену по обыкновенным акциям «Татнефти» в 550 руб. за акцию в годовом горизонте и рекомендуем «покупать» при возобновлении роста цен на нефть.

Мы считаем, что на новой неделе индекс РТС может провести торги в коридоре 1150-1200 пунктов, а индекс МосБиржи — в 2880-2920 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»