«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 29 сентября в коридоре 1155-1180 пунктов

В понедельник 28 сентября основные западные фондовые индексы выросли. Вслед за ними вырос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,05%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару вырос меньше, на 0,19%. Среди лидеров роста – «Петропавловск» (+4,57%) и «ИнтерРАО» (+3,35%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,51%.

Утром вторника большинство рынков стран АТР росло на 0,1-0,7%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который терял 0,45%. Утренний рос азиатских индексов задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2900-2955 пунктов, по индексу РТС — 1155-1180 пунктов.

В отличие от акций, рубль продолжил снижение. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 79,0800 руб. (+87,25 коп.), обновив максимумы с конца марта. Европейская валюта выросла до 92,2625 руб. (+133,25 коп.), обновив максимум с января 2016 года. Утром вторника нефть торговалась с понижением к уровням закрытия вчерашнего дня. Давление на рубль может быть продолжено. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 78,3-79,9 руб., для европейской валюты — 91,3-93,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»