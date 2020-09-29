ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи постарается удержаться в середине зоны 2900-2950 пунктов

Евгений Локтюхов, ПСБ

Глобальные рынки начали неделю ростом, продолжив отскок, начатый в конце прошлой недели. Дальнейшему ослаблению коррекционных настроений на рынках способствовало возобновление с конца прошлой недели активной фазы переговоров в США относительно запуска нового пакета экономических стимулов и крепнущие надежды на его скорое согласование. Так, в понедельник спикер Палаты представителей Конгресса США Н. Пелоси заявила, что демократы предложили компромиссный вариант стимулов объемом 2,2 трлн долл. В условиях сложной ситуации с распространением коронавируса и хрупкого состояния мировой экономики госстимулы представляются ключевым фактором поддержания экономической активности. Кроме того, определенную поддержку настроениям оказал и призыв британского бизнеса к властям страны заключить соглашение по Brexit с ЕС: согласно опросу, проведенному CBI (Конфедерация британской промышленности) и вышедшему накануне стартующих сегодня переговоров Британии и ЕС, 77% опрошенных руководителей предприятий высказались за его заключение. В результате индексы в Европе и США прибавили 1,5%-3,2% при согласованном повышательном движении ключевых секторов и опережающей динамике финансового сектора.

По состоянию на утро вторника конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как лишь слабо позитивную. Азиатские биржевые индикаторы преимущественно умеренно прибавляют, как и фьючерсы на американские и европейские индексы. Однако цены на сырьевые активы находятся под некоторым давлением, - так, нефтяные котировки теряют около 0,5%. Мы ждем, что склонность глобальных рынков к развитию восстановительного роста сегодня сохранится, но будет ослабляться ввиду перехода инвесторов к ожиданию новостей от переговоров по Brexit и стимулам в США, а также обилия значимых экономических публикаций конца этой недели.

В понедельник индекс МосБиржи прибавил 1% и смог вернуться выше отметки 2900 пунктов. Мы полагаем, что складывающий внешний фон вынудит индекс МосБиржи во вторник перейти к проторговке середины зоны 2900-2950 пунктов. Сдерживающим развитие роста на российском рынке акций фактором сегодня могут выступить некоторое ослабление рынка нефти и опасения относительно сохранения давления на российскую валюту.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"