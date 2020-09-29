Комментарии

ПСБ: Мы ждем, что склонность глобальных рынков к развитию восстановительного роста сегодня сохранится, но будет ослабляться

Индекс МосБиржи во вторник может перейти к проторговке середины зоны 2900-2950 пунктов

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Поводами к продажам в национальной валюте может выступить ситуация на рынке энергоносителей и снижение валют развивающихся стран

ОФЗ дешевеют, следуя за рублем

Банки начали сбор заявок на участие в IPO Совкомфлота (ПОКУПАТЬ) - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: При указанной цене размещения, капитализация компании на этапе сбора заявок может составить 3,2-3,5 млрд долл. США. Компания имеет потенциал для роста, поскольку ее выручка формируется в долларах, а падение морских перевозок за время пандемии оказалось не столько значительным. Учитывая это, розничные инвесторы будут диверсифицировать или ребалансировать свой портфель в пользу Совкомфлота, что окажет поддержку акциям компании после IPO. Мы начинаем «покрытие» бумаги с рекомендации «покупать» и целевой ценой 145 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия


/ Сибирское Информационное Агентство /
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