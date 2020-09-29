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Курсы валют ЦБ РФ на 29 сентября: 78,6713 руб/доллар США и 91,4790 руб/евро

ЦБ РФ с 29 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,6713 руб.
  • 1 евро - 91,4790 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,3450 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,8518 р. (2,41%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,8153 р. (2,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,6950 р. (2,39%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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