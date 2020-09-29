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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 сентября: 4 681,6802 руб/1 г золота и 57,9000/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 681,6802 руб.
  • 1 грамм серебра - 57,9000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 157,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 632,8398 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 63,0301 р. (1,36%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0100 р. (3,60%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,9099 р. (1,93%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 110,3600 р. (2,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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