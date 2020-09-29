«Фридом Финанс»: Преобладают шансы повышения цен российских акций

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 13:30 мск снизился на 0,2% на фоне консолидации фьючерсов на фондовые индексы США и нефть и несмотря на активное вчерашнее повышение американского фондового рынка. Спрос по-прежнему нестабилен. По-видимому, рынку для роста требуется более уверенное улучшение динамики внешних рынков.

В лидерах роста акции ДВМП, головного актива группы FESCO. Возможно, отыгрывается сразу несколько причин роста котировок этого эмитента. Во-первых, отчетность компании за первое полугодие показала очень высокую эластичность бизнеса группы к кризисному шоку 2020 года. В частности, ДВМП при сохранении стабильной выручки показала в январе-июне чистую прибыль вместо в 5,3 млрд руб. против убытка в 1,2 млрд руб. годом ранее. Этого удалось достичь за счет прибыли от валютной переоценки и снижения финансовых расходов. Вторая причина, это наметившееся в преддверии дебатов кандидатами в президенты США улучшение прогнозов принятия законодателями США второго стимулирующего пакета до выборов. В марте, после принятия первого такого закона, акции ДВМП также сравнительно активно росли на фоне ожиданий эффекта от централизованной поддержки американского, глобального транспортного сегмента. Наконец, на фоне продемонстрированного восстановления мировой экономики, рынок, возможно, ожидает возобновления переговоров о возможности покупки 49% FESCO подконтрольным правительству ОАЭ портовым оператором DP World. Переговоры о покупке проводились в октябре 2019 г. DP World и РФПИ планировали вложить в российские проекты за долю в FESCO порядка $2 млрд., в три раза больше текущей капитализации компании. Таким образом, активный рост бумаг ДВМП, как, впрочем, и вчерашнее повышение акций ПАО «Аэрофлот» – позитивные для рынка сигналы, косвенно свидетельствующие о возобновлении значимого для рынка притока инвестиций в «рисковые» активы.

Хуже рынка выглядят бумаги «Лукойла». Госдума приняла во втором чтении поправки в законопроект о корректировке налога на дополнительный доход (НДД), одобрив возможность «Татнефти» и «Газпром нефти» получить налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 1 января 2021 года в объеме не более 36 млрд рублей за три года. «Лукойл» подобных частичных компенсаций не получил, хотя его нефтяной бизнес также является одним из наиболее подверженных влиянию ужесточения ряда условий работы в режиме НДД. Реакция рынка в большей степени, как представляется, связана не с финансовыми прогнозами компании – под ужесточение режима НДД у «Лукойла» подпадает менее 2% добычи – а с самим фактом отсутствия поддержки государств. Это обстоятельство отражает риски ужесточения условий для «Лукойла» условий бизнеса по сравнению с госкомпаниями сектора ТЭК в дальнейшем.

Ситуация на внешних рынках, в целом, улучшилась, сегодня, в итоге, преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/+RUB составляют 2910-2950 пунктов, 77,65-80,60 рублей и 90,7-93,7 рублей за доллар США и евро соответственно.