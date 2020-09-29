«Фридом Финанс»: Рынок США - дебаты в центре внимания

Рынок США: дебаты в центре внимания

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

По итогам торгов 28 сентября американские индексы продемонстрировали рост. Индекс S&P 500 прибавил 1,61%, достигнув 3352 пунктов, Dow Jones повысился на 1,51%, NASDAQ вырос на 1,87%. Новостной фон был спокойным, позитивная динамика была обусловлена техническими факторами и ожиданиями по возобновлению переговоров по пакету фискальных стимулов. Все 11 секторов закрылись на положительной территории. Энергетический сектор стал лидером роста с результатом +2,33%. Технологический сектор добавил 1,85% на фоне уверенного роста полупроводниковых компаний.

· Uber (UBER: +3,19%) выиграл судебный спор на право иметь лицензию на работу в Лондоне. Новая лицензия будет действовать 18 месяцев.

· Нефтегазовая компания Devon Energy (DVN: +11,11%) объявила о сделке по поглощению конкурента WPX Energy (WPX: +16,44%) за $2,56 млрд.

· Поглощение в металлургической отрасли: Cleveland-Cliffs (CLF: +11,56%) покупает американское подразделение бизнеса ArcelorMittal (MT: +10,59%).

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. После закрытия торговой сессии состоится долгожданное событие – первые предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. На текущий момент Байден обгоняет Трампа с отрывом примерно 8-10%, и сегодняшние дебаты могут как увеличить, так и сократить разрыв. Сложно предсказать, как участники рынка отреагируют на данное событие. Считаем, что разнонаправленные колебания – наиболее вероятный сценарий.

Тем временем демократы представили новую версию законопроекта о новых мерах поддержки экономики объемом $2,2 трлн, что на 200 млрд меньше предыдущего, но все еще гораздо больше $1,5 трлн, на которые могут согласиться республиканцы. Движение в сторону компромисса определенно присутствует, что поддерживает настроения инвесторов. Переговоры между партиями продолжатся сегодня.

Власти США собираются купить и распространить около 100 млн 15-минутных тестов на коронавирус в ближайшие недели, чтобы ускорить открытие учебных заведений. Ускорение перехода к нормальной жизни положительно отразится на экономике.

Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei добавил 0,12%, китайский CSI300 – 0,22%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,85%. Европейские индексы умеренно снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,5%.

Аппетит к риску неуверенный. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,65%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $42,1. Золото растет до $1885.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться разнонаправленно. Предполагаемый диапазон 3300-3375 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей от Conference Board за сентябрь. Ожидается значение 89,2 против 84,8, зафиксированного в августе. Напомним, что августовское значение стало минимумом с 2014 года. Увеличение доверия потребителей от минимумов вполне вероятно, и это имеет особенно важное значение перед началом традиционных осенних распродаж (Amazon Prime Day и Black Friday).

Внимание инвесторов будет обращено на отчет гиганта рынка элементов памяти Micron. Согласно консенсус прогнозу аналитиков, выручка Micron вырастет на 20,9% (г/г), скорректированный EPS увеличится почти в 2 раза и составит $0,98. Высокая динамика финансовых показателей ожидается на фоне устойчивого спроса и сильных ценовых трендов как в сегменте памяти NAND, так и в DRAM. Тем не менее основная интрига для инвесторов заключается не в результатах за 3-й квартал, а в прогнозе на 4-й квартал текущего года.

Индекс настроений от Freedom Finance повышается до 15 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 постепенно улучшается. Закрытие торговой сессии накануне произошло выше нисходящей трендовой линии и в непосредственной близости с 50-дневной скользящей средней. Тем не менее покупателям еще предстоит преодолеть этот динамический уровень сопротивления, чтобы удержать хрупкую инициативу. Индикатор RSI перешел в нейтральную зону, что указывает на баланс между силами «быков» и «медведей».