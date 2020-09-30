ИАЦ «Альпари»: Чисто «медвежий» рынок

На российский рынок акций во вторник вернулись «медведи». Все просто: внешний фон не оставляет шансов сохраниться в «зеленой» зоне. Нефть в минусе, коронавирусные новости шквалом покрыли медиапространство. И хотя доллар лег в коррекцию на мировом рынке капитала, все остальное выглядит вполне минорно.

Индекс МосБиржи вечером падает до 2911 пунктов и может скорректироваться до 2885 пунктов далее. Индекс РТС спустился до 1159 пунктов и отойдет к 1140 пунктам, если рынки капитала продолжит качать.

В плюсе сегодня привилегированные акции «Сургутнефтегаза» - неудивительно, поскольку от девальвации рубля этот нефтегазовый гигант обычно выигрывает одним из первых, так как имеет огромные резервы в иностранной валюте. Неплохо смотрятся бумаги «ФосАгро» и «Акрона», хотя последние новости по пересмотру НДПИ могут быть тяжелым ударом для компаний этого сектора.

Под давлением закономерно удерживаются бумаги сырьевых компаний - от «Лукойла» до «Татнефти», а также весь спектр «тяжеловесов», включая «Сбербанк» и «Аэрофлот». Для последнего новости об активном распространении пандемии коронавируса – очень большой риск, который способен свести на нет только-только возродившиеся пассажирские перевозки.

Доллар США остается безумно дорогим и торгуется около 79,13 руб. Наверное, сейчас закрытые границы для россиян, не представляющих жизни без путешествий, являются определенным утешением при таком курсе доллара. Доллар может оставаться в пределах 78-80 руб. в ближайшее время и начнет корректироваться, только когда биржевые эмоции будут менее выраженными. Евро стоит 92,87 руб., сохраняет шансы прохода выше 93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»