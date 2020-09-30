ПСБ: Российские активы оказались под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник российский фондовый рынок перешел к снижению растеряв большую часть роста понедельника, чему способствовал внешний фон. Существенным негативным фактором для нашего рынка выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 3%. Также продажам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,5% и 0,3% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2912 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Лукойла, Новатэка и Магнита, упавшие более чем на 2,3%. Лучше рынка торговались бумаги Северстали и «префы» Сургутнефтегаза, прибавившие порядка 2,7%. Отметим, что российский рынок достаточно спокойно отреагировал на существенное снижение цен на нефть, что может говорить в пользу того, что инвесторы заранее закладывали подобный сценарий в котировки российских бумаг. При этом индекс МосБиржи продолжил удерживать позиции выше 2900 пунктов. На наш взгляд, давление на рынок со стороны внешних факторов в ближайшие сессии сохранится, что поспособствует отступлению рынка в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, торгуясь в районе 79,2 рубля, евро вырос на 0,7%, вплотную подойдя к 93 рублям. Отметим, что рубль в рамках сегодняшней сессии находился под давлением как со стороны ситуации на рынке энергоносителей, так и со стороны динамики валют развивающихся стран. При этом в ходе торгов пара доллар/рубль вплотную подходила к 80 рублям. Однако от этой отметки, несмотря на негативный внешний фон, активизировались продажи, что позволило национальной валюте отыграть большую часть потерь. Причиной продаж могла стать волна фиксации прибыли по длинным позициям в американской валюте. На наш взгляд, в текущий момент рубль недооценен относительно уровней рынка энергоносителей и макроэкономических показателей. В сложившихся обстоятельствах мы не видим поводов для полноценного закрепления американской валюты выше 80 рублей.