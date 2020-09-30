«Фридом Финанс»: Продажа валюты ЦБ поддержит рубль

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня складывается смешанный внешний фон. Торги в Азии завершились разнонаправленно, в Европе индексы показывали околонулевую динамику в первой половине дня, а затем, как и S&P500 перешли к небольшому снижению. С одной стороны инвесторы возлагали надежды на скорое принятие законопроекта о мерах поддержки при пандемии в США, с другой предпочитают выходить из рисковых активов ввиду начала предвыборных дебатов Д. Байдена и Д. Трампа в США во вторник. Настроения на российском рынке ухудшились. Индекс РТС по итогам дня теряет более 0,6%, Мосбиржи – в рамках 0,5%.

Рубль по-прежнему дешевеет к евро и доллару, хотя в конце торговой сессии наметилась тенденция укрепления российской валюты. В конце основной торговой сессии потери к доллару 0,2% – 79,20 руб/$, к евро 0,8% – 92,95 руб./евро. В течение дня валютные пары установили новые локальные максимумы: 79,97 руб/$ и 93,32 руб./евро. В моменте динамика рубля зависит от давления геополитических рисков, в том числе от ситуации в Нагорном Карабахе. В перспективе месяца – от выборов в США. В случае ухудшения геополитического фона, которое в том числе может быть для России спровоцировано возможным проигрышем Д. Трампа на президентских выборах, ослабление рубля может продолжиться. Поддерживает эту динамику ослабление валют развивающихся стран, в том числе мексиканского песо, южноафриканского ранда, турецкой лиры и др. Последняя обновила исторический минимум. Тем не менее до конца года у российской валюты и фондового рынка появляется потенциал роста ввиду растущего экспортного потенциала. Инвесторы дисконтируют потенциальные санкции, но персональные санкции уже существуют не один год, а запрет на доступ иностранных инвесторов к внутреннему долговому рынку России всё же маловероятен.

Страховки от дефолта по российским долгам, 5Y CDS, достигли 131,7 п, что стало максимальным значением за три месяца, однако государственные долговые бумаги лишь незначительно теряют в стоимости (в течение дня цены на ОФЗ максимально снижались на 0,2%). Во втором квартале, когда большинство отраслей приостанавливало работу из-за карантинных мер, наблюдалась более сильная реакция основных финансовых индикаторов. ЦБ РФ сообщил о старте с 1 октября дополнительных продаж валюты на сумму 185,4 млрд руб. в 4 квартале (2,9 млрд.руб. в день) помимо продаж в рамках бюджетного правила. Это окажет незначительную поддержку рублю. До конца недели ожидаем диапазон 77,4-80 руб./$. Верхняя граница совпадает с максимумом декабря 2014 года, сегодня рублю не хватило лишь нескольких копеек для её достижения. Евро будет находиться в коридоре 90,8-93,7 руб./евро (в случае продолжения негативной тенденции сопротивлением выступит максимум 2016 года).

На рынке российских акций сегодня выделяется рост Транснефти (+1%). Компания может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 11 612,20 руб. на акцию. В лидерах роста также «Северсталь» и префы «Сургутнефтегаза», рост более 2,5%. Бумаги Магнита снижаются после сообщения Marathon Group о покупке в сентябре крупного пакета ретейлера. Акции «Новатэк» реагируют падением более чем на 2% на существенную коррекцию цен на природный газ.

Ориентир по индексу Мосбиржи на неделю прежний: 2835-3000 пунктов.