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ВТБ Мои Инвестиции предлагает участие в размещениях акций без комиссий

ВТБ Капитал Инвестиции обновили мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции. Теперь пользователи могут участвовать в первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской Бирже. До конца октября при участии в размещении не взимается брокерская, биржевая и депозитарная комиссии.

В настоящий момент до 16:00 МСК 6 октября 2020 года идет прием заявок в рамках размещения акций «Совкомфлота». Ожидаемая дивидендная доходность бумаг за 2020 год, исходя из цены размещения — более 6 % в долларах. Минимальная сумма инвестиций для участия в размещении — порядка 1000 руб.

«Сделать инвестиции доступными каждому — для нас важная задача. Мы стараемся обеспечить простой и удобный доступ нашим клиентам ко всем возможностям, которые дает рынок ценных бумаг. То, что теперь принять участие в IPO и SPO можно в один клик — важный шаг в этом направлении. Мы уже видим, насколько высок спрос по данной возможности. Уверен, что такие изменения будут стимулировать дальнейший приток розничных инвестиций на рынок, обеспечат доступ к капиталу для российских компаний и будут способствовать в целом развитию экономики нашей страны», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Принять участие в размещении — https://mobile.broker.vtb.ru/iposcf.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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