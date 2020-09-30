ПСБ: Ждем перехода Brent в зону 38-40 долл./барр

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Рынок нефти находится под давлением: декабрьский фьючерс на Brent проторговывает вниз 41 долл./барр. Рост числа заражённых коронавирусом в мире (вдвое за последние 3 месяца, до более 1 млн чел.) ставит под вопрос дальнейшие перспективы восстановления спроса.

Ситуацию ухудшает рост предложения нефти ввиду старта добычи в Ливии (уже 250 тыс. барр./день) и Иране вопреки соглашению ОПЕК+. Статистика от API показала сокращение запасов сырой нефти на 0,8 млн барр. при неожиданном росте запасов бензинов на 1,6 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 3,4 млн барр.

Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. На фоне признаков ухудшения глобальной конъюнктуры мы ждем сегодня перехода нефти Brent в зону 38-40 долл./барр.