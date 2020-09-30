ИАЦ «Альпари»: Долларовые спекулянты начали фиксировать прибыль

Во вторник, 29 сентября, по итогам дня рубль подешевел к евро и британцу. По отношению к доллару США он закрылся без изменения на уровне закрытия в понедельник (79,07 руб.). Пара евро/рубль повысилась на 0,65%, до 92,86 руб., фунт/рубль - на 0,16%, до 101,66 руб.

Рубль возобновил снижение к иностранным валютам с открытия Мосбиржи. Сильное давление на него оказывалось в первые два часа торгов. Максимальные объемы на бирже проходят в первые три часа, затем они снижаются до закрытия торговой сессии.

Участники рынка стали фиксировать прибыль, обновив многомесячные минимумы. Это первый признак того, что рынок нащупал промежуточные уровни сопротивления. Что интересно, пара доллар/рубль снизилась с 79,97 до 78,46 руб. при дешевеющей нефти. Когда цена на нефть обвалилась на 4,5%, до $40,39, то курс доллара восстановился до 79,38 руб. А так у рубля была возможность закрыться в небольшом плюсе ко всем иностранным валютам.

Российская валюта сдает позиции с середины сентября. Падение усилилось на фоне геополитических рисков (Белоруссия, Нагорный Карабах, продажа ОФЗ, возможное введения новых санкций против России).

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном негативно отразилась динамике рубля и турецкой лиры. Москва должна приложить максимальные усилия, чтобы прекратились обстрелы и призвать страны к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ситуация в Белоруссии остается напряженной. Великобритания и Канада ввели санкции против руководства Белоруссии. В Минске люди продолжают устраивать митинги, которые носят локальный характер. Светлана Тихановская встретилась с Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. На переговорах Макрон пообещал сделать все, чтобы разрешить политический кризис в Белоруссии.

Помимо этого, инвесторов настораживает рост числа выявленных случаев COVID-19 в России и мире. В России есть вакцина, которая должна покончить с коронавирусом в этом году и положительно отразиться на национальной валюте.

Сегодня утром на торгах в Азии нефть подорожала на 0,71%, до $41,09. Позиции покупателей пошатнулись на фоне возросших опасений по поводу того, что высокие темпы распространения коронавируса в мире замедлят восстановление глобального спроса на нефть. Это значит, что рост нефтяных котировок будет ограничен, пока не начнет снижаться число заражений коронавирусом. Утреннее восстановление слабое, но если торги в Европе откроются снижением по доллару и ростом по фондовым индексам, то у покупателей будет временное окно, чтобы отыграть вчерашние потери. В противном случае они рискуют оказаться на уровне $39,30 за бочку Brent.

Слишком много негативных факторов появилось в сентябре для российской валюты. Если они сохраняется, то спекулянты попытаются поднять курс доллара до 80,85 руб.

В среду укрепление рубля может продолжиться в рамках нисходящей коррекции. Уровень 78,65 руб. за доллар является важной технической поддержкой. Если она не устоит и день закроется ниже его, то падение курса доллара продолжится до 77,73 руб. Я полагаю, что Турция с Москвой урегулируют военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Это позволит рублю быстро отыграть сразу 1,5 рубля у иностранных валют.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»