«Альпари Евразия»: Негатив пока не рассеивается

Во вторник, 29 сентября, основные западный фондовые площадки преимущественно снизились. Вслед за общей негативной тенденцией снизился и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,58%. Долларовый индекс РТС снизился сильнее, на 0,96%. Среди лидеров снижения – «Лукойл» (-2,56%) и Mail.Ru Group (-2,43%).

Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,48%. Утром среды распродажа продолжилась в Азии, большинство индексов стран АТР снижалось на 0,2-1,8%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который прибавлял 0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 301 п., на 1,0% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Утреннее снижение азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, падение может быть продолжено. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2880-2940 пунктов, по индексу РТС — в диапазоне 1145-1165 пунктов.

Рубль к иностранным валютам закрылся накануне разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 79,0775 руб. (-0,25 коп.), успев обновить в начале торгов максимумы с конца марта. Европейская валюта выросла до 92,8625 руб. (+60 коп.), обновив максимум с января 2016 года. Разнонаправленное движение двух валют связано с ростом пары EURUSD на мировом рынке с 1,1660 до 1,1740.

Сегодня утром нефть торговалась чуть ниже уровней закрытия вторника, что может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 78,3-79,9 руб., для европейской валюты — в пределах 91,9-93,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»