ПСБ: К середине недели глобальные рынки растеряли запас оптимизма и перешли к снижению

Поводом для усиления коррекционных настроений служит отсутствие подвижек в переговорах в Конгрессе США относительно запуска нового пакета экономических стимулов в размере 2,2 трл. долл. (обсуждение должно возобновиться сегодня). Фискальные меры поддержки рассматриваются участниками рынков как ключевой фактор улучшения экономических условий и могут поддержать риск-аппетит. Также инвесторов разочаровали первые дебаты президента от республиканцев Д. Трампа и претендента от демократов Дж. Байдена, которые не принесли конкретики и вылились во взаимные обвинения, что добавляет волатильности рынкам в преддверии выборов. В результате индексы в США снизились в пределах 0,3%-0,5%. Мы ждем усиления негативных настроений на мировых рынках и возобновления снижения индекса S&P 500 ниже отметки в 3300 пунктов чему будет способствовать фактор ускорения распространения коронавируса, а также макроэкономическая статистика. В частности, завтра выйдут итоговые данные по деловой активности в ЕС и ISM в США.

Несколько улучшить слабую конъюнктуру мировых рынков на утро среды смогли неплохие данные по PMI в Китае по итогам сентября: индекс деловой активности в промышленности составил 51,5 пункта (51,0 пункт в августе) и 55,9 пунктов в сфере услуг (55,2 пункта месяцем ранее). Статистика из Китая продолжает показывать улучшение после пандемии. Тем не менее настроения на мировых рынках негативные. Азиатские фондовые площадки снижаются, как и фьючерсы на американские и европейские индексы, которые теряют в пределах 1%. Сдерживающее влияние оказывают и котировки нефти, которые откатились к уровню 40 долл./барр. Из важных данных сегодня отметим статистику по числу новых рабочих мест в США от ADP и итоговую оценку ВВП в Штатах за 2й квартал.

Индекс МосБиржи (-0,6%) вчера не смог продолжить восходящую динамику предыдущего дня. При этом лучше рынка выглядели акции металлургов: Северсталь (+2,5%), НЛМК (+1,2%), а также префы Сургутнефтегаза (+2,0%). Сегодня внешний фон может способствовать уходу индекса МосБиржи к середине диапазона 2850-2900 пунктов. Сдерживающим фактором выступают ослабление рынка нефти и геополитика.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк