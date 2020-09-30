Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках негативные

Сегодня внешний фон может способствовать уходу индекса МосБиржи к середине диапазона 2850-2900 пунктов

Несмотря на умеренно негативный фон, мы ожидаем нейтрального открытия торгов в рубле и продолжения консолидации пары доллар/рубль в районе 79 рублей в начале дня.

Снижение нефтяных цен и резкий рост заболеваемости COVID-19 ограничивают потенциал восстановления котировок рублевых облигаций.

Газпром (ПОКУПАТЬ) слегка изменил формулировку прогноза экспорта на 2020 год: не менее 170 млрд куб. м - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В целом, озвученные прогнозы Газпрома близки нашим ожиданиям еще от апреля 2020 г. Правда, тогда мы прогнозировали чуть больший объем поставок в дальнее зарубежье - в 180 млрд куб. м и цены на газ на уровне 140-145 долл./куб. м. В целом, с учетом слабой конъюнктуры газового рынка и спада мировой экономики в первой половине года озвученные прогнозы Газпрома выглядят достаточно хорошо. Ожидаем, что уже в 3 кв. финрезультат компании улучшится за счет восстановления цен на газ и наращивания экспортных поставок.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия


/ Сибирское Информационное Агентство /
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