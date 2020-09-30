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Курсы валют ЦБ РФ на 30 сентября: 78,7847 руб/доллар США и 92,4302 руб/евро

ЦБ РФ с 1 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,7847 руб.
  • 1 евро - 92,4302 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,6710 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8998 р. (1,13%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5935 р. (0,64%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1270 р. (0,96%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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