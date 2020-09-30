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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 сентября: 4 822,5498 руб/1 г золота и 61,0600/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 822,5498 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,0600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 239,1101 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 802,7402 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 140,8698 р. (3,01%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1600 р. (5,46%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,5800 р. (3,78%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 169,9002 р. (3,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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