«Фридом Финанс»: Настроения на российском рынке улучшаются

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня складывается смешанный внешний фон. Если торги в Азии завершились преимущественно падением индексов, в Европе наблюдалась околонулевая динамика, а американский S&P после открытия торгов превысил отметку 3350 п. Неопределенность связана с возможностью конгрессменов договориться о пакете стимулирующих мер на этой неделе, невнятными итогами дебатов Д. Байдена и Д. Трампа. Поддержкой выступили данные, свидетельствующие о росте активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Китая, отчет ADP в США по уровню занятости в частном секторе за сентябрь (749 тыс. новых рабочих мест).

Настроения на российском рынке улучшаются. Индекс РТС по итогам дня прибавляет 2,3%, индекс Мосбиржи перешел к росту во второй половине дня, завершая день в символическом плюсе, хотя в ходе торгов опускался ниже 2900 п.

Котировки нефти оказались под давлением при неопределенности перспектив мировой экономики из-за роста заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что отраслевая статистика из США от EIA указала на сокращение запасов нефти и нефтепродуктов на 1,98 млн баррелей. Котировки спускались ниже $41/баррель, восстановившись в течение дня до $42/баррель.

Рубль перешел к укреплению после нескольких дней падения к евро и доллару. На торгах вторника были установлены новые локальные максимумы 79,97 руб/$ и 93,32 руб/евро, затем в среду валютные пары, сохраняя рекордную волатильность, снизились в район 77,6 руб./$ и 91,1 руб/евро. Поддержкой выступили готовящиеся ЦБ с 1 октября дополнительные продажи иностранной валюты на сумму 185,4 млрд руб. в 4 квартале (2,9 млрд руб. в день) помимо продаж в рамках бюджетного правила. До конца недели ожидаем диапазон 76,5-80 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 90,4-93,3 руб./евро.

Минфин РФ перевыполнил планы по привлечению средств на текущий квартал, но всё же на прошедших в среду аукционах вновь привлек рекордный объем. Ведомство разместило ОФЗ-ПК на 155 млрд рублей при спросе в 184,2 млрд. За прошедшую неделю на рынке ОФЗ продолжилась коррекция. 10-летние выпуски достигли отметки YTM 6,5%.

Сегодня бумаги «Сбербанка» предпоследний день торговались с дивидендами, канун закрытия реестра помог акциям (ао) подняться на 1,4%. В лидерах роста – потребительский сектор. Акции «М.Видео» растут на 3,4%, расписки «Ленты» — на 1,8%, акции «Аптечной сети 36 и 6» – на 2,8%, «Детского мира» – на 1,6%. Также в пределах 3% дорожают акции АЛРОСА и ОГК-2.

Среди лидеров снижения – акции ЛСР ао (-3,6%), «Интер РАО» ао (-3,2%). Последняя в среду представила стратегию развития до 2030 года. Золотодобывающие «Petropavlovsk» и «Полюс» теряют 2,5% и 2,1% соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи до конца недели: 2860-3000 пунктов.