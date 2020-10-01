ПСБ: Сценарий дальнейшего снижения рынка остается в силе

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок не смог перейти к росту, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Наш рынок поддерживало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 1%. При этом западные фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику, не дав дополнительных стимулов к росту нашим акциям. Так, к вечеру в Европе основные индексы потеряли в пределах 0,6%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавили 1,8% и 1,5% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,2%, отступив в район 2905 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ИнтерРАО, упавшие на 3,1% на фоне проведения компанией Дня стратегии. Кампанию им составили Русал и ЛСР, потерявшие чуть более 2%. На фоне восстановления рубля, лучше рынка выглядели компании, ориентированный на внутренние сектора – М.Видео и Аптеки 36 и 6 прибавили более 3%. Из ликвидных бумаг хорошую динамику продемонстрировали акции Сбербанка (+1,5%). Отметим, что индекс МосБиржи, несмотря на снижение, смог сохранить позиции выше 2900 пунктов. При этом техническая картина на графике индекса продолжает говорить пользу сценария дальнейшего отступления рынка. Подтверждением данного сценария станет пробой поддержки на отметке 2850 пунктов, а целями снижения выступит диапазон 2700-2750 пунктов. Для его отмены «быкам» необходимо пробивать сопротивление, расположенное на уровне 3000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль смог существенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро упали 1,8%, торгуясь в районе 77,6 и 91,2 рубля соответственно. Отметим, что рубль в рамках сегодняшних торгов укреплялся даже в моменты, когда рынок энергоносителей демонстрировал снижение, что было связано с фиксацией прибыли по длинным позициям в иностранных валютах. При этом ближе к вечеру восстановление цен на нефть добавило сил национальной валюте и позволило ей продемонстрировать уверенный рост. В результате, пара доллар/рубль отступила в середину диапазона 75-80 рублей. В текущий момент мы не видим существенных фундаментальных факторов, которые могут поспособствовать закреплению доллара выше 80 рублей, однако и для дальнейшего укрепления национальной валюты инвесторы могут не найти повода, учитывая риски отступления нефти марки Brent в диапазон 38-40 долларов. В результате, доллар в ближайшие сессии может прейти в консолидацию в верхней половине диапазона 75-80 на фоне снижения волатильности.