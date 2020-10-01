ПСБ: Сегодня утром на рынках преобладают позитивные настроения

Учитывая сложившийся внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу МосБиржи отыграть вчерашние потери и подняться в район 2925 пунктов, отмечают аналитики ПСБ:



Несмотря на умеренно негативный фон, мы ожидаем нейтрального открытия торгов в рубле и продолжения консолидации пары доллар/рубль в районе 79 рублей в начале дня



Минфин РФ планирует увеличить объем размещения ОФЗ в четвертом квартале до 2 трлн руб., что при слабой конъюнктуре внешних рынков может оказать давление на цены рублевых облигаций



Интер РАО (ПОКУПАТЬ) представила новую стратегию развития - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Параметры новой стратегии развития Интер РАО были опубликованы ранее в СМИ и в целом ожидаемы рынком. Но поскольку конкретной информации по использованию казначейского пакета акций и повышению доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды, не было представлено, в моменте акции компании снижались. Вместе с тем, мы считаем, что Интер РАО - интересная компания для инвестиций на долгосрочную перспективу. Органический рост и сделки M&A будут способствовать увеличению чистой прибыли и дивидендной базы. Наша целевая цена для акций Интер РАО составляет 6,72 руб./акцию.

Группа ЛСР (ПОКУПАТЬ) впервые выплатит промежуточные дивиденды - 20 руб. на акцию за I полугодие - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: ЛСР обычно в качестве дивидендов выплачивает 78 рублей на акцию ежегодно, однако на фоне неопределенности в экономике в 2020 году компания выплатила дивиденды в размере 30 рублей на акцию (за 2019 год). Восстановление спроса на рынке недвижимости и рост цен создает предпосылки для улучшения финансовых показателей застройщика и, как следствие, увеличения дивидендных выплат акционерам. Выплата промежуточных дивидендов является позитивным сигналом для рынка и может способствовать продолжению роста акций компании.