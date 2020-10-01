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«Альпари Евразия»: Первый день октября несет позитив в Россию

В среду, 30 сентября, основные западные фондовые рынки закрылись по-разному, европейские преимущественно снизились, а американские – выросли. Неоднозначную динамику продемонстрировал и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,15%. Зато долларовый индекс РТС, на фоне мощного укрепления рубля к доллару, вырос на 1,98%. Среди лидеров роста – «Алроса» (+2,33%) и «Сбербанк» (+1,62%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,20%.

Сегодня утром рынки стран АТР торговались без общего направления. Австралия росла, Япония умеренно снижалась. Биржи Китая и Гонконга были закрыты в связи с национальным праздником. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 375 п., на 0,7% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенность в Азии задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2875-2935 пунктов, по индексу РТС — 1165-1190 пунктов.

На сообщении о запланированных валютных интервенциях ЦБ РФ, рубль накануне заметно укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,6300 руб. (-144,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 91,0525 руб. (-181 коп.).

Утренний рост нефтяных котировок окажет дополнительную поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,9-78,4 руб., для европейской валюты — в пределах значений 90,1-92,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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