ПСБ: Нефть получила краткий повод для восстановлени

Возобновление переговоров по стимулам в США (администрация Трампа предложила свой пакет помощи в 1,5 трлн долл.) поддержало рыночный сантимент. Индекс доллара DXY немного ослаб на этом фоне, что сыграло нефти в плюс. Статистика от Минэнерго тоже вышла относительно неплохой: запасы сырой нефти сократились на 2 млн барр., дистиллятов - на 3,2 млн барр., лучше ожиданий. А запасы бензинов выросли на 0,7 млн барр., хотя ждали сокращения, отмечает Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



- Это обусловило восстановление цен на нефть Brent выше 42 долл./барр. Но мы пока не ждем, что она сможет закрепиться выше 43 долл./барр., все же рост предложения, вялый спрос и ухудшение ситуации с коронавирусом по миру будут сдерживающим фактором.



На сегодня ждем 41-43 долл./барр. по Brent.