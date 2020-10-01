«Фридом Финанс»: Рубль не обманул ожидания рынка

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Торговая динамка была разнонаправленная. Лидерами роста стали бумаги М.Видео (+3,43%). Лидерами падения стали акции Интер РАО (-2,76%). Рубль резко укрепился к доллару и евро после продолжительного ослабления.

Рубль встает на путь укрепления. Как и ожидалось, пары USD/RUB и EUR/RUB скорректировались почти на 1,5% после двух недель роста. Ослабление рубля проходило в отсутствие фундаментальных драйверов и было в значительной степени обусловлено консолидированной динамикой валют стран ЕМ. На аукционе ОФЗ наблюдался высокий спрос, это признак того, что игроки не видят ослабления рубля в близком будущем. Мы ожидаем снижение пары USD/RUB в диапазон 75-77 к концу недели.

Интер РАО (-2,76%) презентовало стратегию. Компания не только сфокусируется на развитии ключевых направлений, но и освоит новые, в частности, энергетическое машиностроение. Выручка и EBITDA в сегменте генерации должны утроиться за 10 лет. Новые направления потребуют инвестиций в размере 45 млрд руб., а общий объем инвестиций в рамках направлений стратегии за 10 лет может достичь 1 трлн руб. При этом целевой уровень дивидендов будет не менее 25% от прибыли. Не обойдена вниманием и цифровая трансформация в сфере управленческих процессов. Реакция на презентацию была слабонегативной. Возможно, инвесторы еще не в полной мере оценили сильные стороны стратегии. Мы не видим драйверов сокращения прибыли и дивиденда.

Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 76,50-77,50, по индексу Мосбиржи: 2900-2950 п. В фокусе макростатистика из США.