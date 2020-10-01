ПСБ: В конце недели настроения на рынках будет определять статистика

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Ко второй половине недели рынки подходят в противоречивых настроениях, не демонстрируя единой динамики.



В Европе преобладают продажи на фоне второй волны коронавируса и опасениях восстановления карантинных ограничений. Риски ухудшения ситуации в экономике региона и, как минимум, замедления ее восстановления в связи с обострением ситуации с коронавирусом заставляют инвесторов сокращать доли европейских активов в портфелях, что приводит к снижению основных площадок Старого света, которые по итогам среды потеряли в пределах 0,6%.



В США же, напротив, вновь активизировались покупки. С одной стороны, они были поддержаны хорошей макроэкономической статистикой. Так, отчет ADP о занятости показал рост числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях на 749 тысяч, при прогнозе роста в 650 тысяч мест. Плюс к этому, была слегка улучшена оценка ВВП страны по итогам второго квартала (-31,4% против -31,7%). Дополнительным фактором выступила статистика по незавершенным продажам на рынке жилья, количество которых выросло на 8,8%, что говорит об оживлении сектора. С другой, инвесторы позитивно отреагировали на продолжение попыток поиска компромисса по очередному пакету помощи американской экономике. Да, позиции демократов и республиканцев далеки от компромисса, однако переговоры продолжаются.



Учитывая противоречивую ситуацию, во второй половине недели рынки могут качнуться в любую из сторон, а настроения инвесторов, скорее всего, будет определять макроэкономическая статистика.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как позитивные. Азия сегодня торгует в урезанном составе – в Китае отмечают Праздник середины осени, в Гонконге – Национальный день, а в Японии торги на сутки приостановлены из-за технического сбоя. Тем не менее, индексы в Южной Корее и Индии растут на 0,9% и 1,5% соответственно, отыгрывая позитивное закрытие в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы инерционно продолжают подъем, прибавляя в пределах 0,9%. На рынке энергоносителей также преобладают покупки, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться на 0,5%. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по индексам деловой активности в производстве за сентябрь по европейским странам и США, а также на статистике по заявкам на пособие по безработице в Штатах.



Учитывая сложившийся внешний фон, в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу МосБиржи отыграть вчерашние потери и подняться в район 2925 пунктов. В дальнейшем возможно ухудшение настроений на нашем рынке на фоне выхода слабых данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран, что приведет к компенсации большей части роста и возвращению индекса МосБиржи к уровням закрытия среды. При этом динамику на закрытии нашего рынка определит статистика из США.



На валютной секции Московской биржи рубль в начале дня продолжит укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Подъем на рынке энергоносителей и позитивная динамика валют развивающихся стран поддержат покупки в рубль, в результате чего пара доллар/рубль уйдет ниже 77,5 рубля. В дальнейшем доллар может прейти в консолидацию у достигнутых значений с попытками отыгрыша утренних потерь во второй половине торгов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.