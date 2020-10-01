«Фридом Финанс»: Растет инвестиционная активность в акциях электроэнергетики

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 0,1% несмотря на возобновившееся активное повышение американских фондовых индексов и восстановление цен на нефть. Негативное давление на цены российского рынка продолжает оказывать фактор ужесточения налоговых условий для ТЭК, добычи и производства удобрений. Однако, надо отметить крайне неоднозначный эффект от данных новаций для отраслевых лидеров. В частности, акции Роснефти сегодня вновь в лидерах роста. Внесенный в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы содержит оценки выпадающих доходов бюджета на 2021 год от предоставления налогового вычета по НДПИ на Ванкорском и Приобском месторождениях «Роснефти» в 82 млрд руб. Эта величина оценочно с запасом нивелирует негативный эффект для финансов компании формируемый в результате отмен льгот по НДПИ в ТЭК суммарный отраслевой эффект от которого по оценке Минфина составляет около 220 млрд руб дополнительных доходов бюджета.

Вновь наблюдается повышение инвестиционной активности в акциях электроэнергетики. Лучше рынка торгуются бумаги Русгидро и Юнипро. Повод – вчерашняя информация презентации перспектив развития ПАО «Интер РАО», которое в качестве ключевых стратегических инициатив до 2030 г. рассматривает приобретение пакетов акций генерирующих компаний, а также электростанций. Возможная причина – сохранение на рынке преобладающих позитивных ожиданий дальнейшего восстановления спроса в экономике РФ. На днях Банк России в комментарии ЦБ по экономике допустил, что «снижение ВВП по итогам 2020 года может быть более умеренным, чем диапазон 4,5-5,5% прогноза Банка России, опубликованного по итогам июльского заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке».

Акции Газпрома вновь выглядят сравнительно слабо несмотря на новый раунд активного роста цен на газ. Традиционная и наиболее вероятная причина такой динамики –регулирование, в том числе нерыночное, экономических процессов, связанных с бизнесом компании или опасения эффекта от такого регулирования. Вчера начальник Управления структурирования контрактов и ценообразования ООО «Газпром экспорт» Сергей Комлев заявил, что если ЕС до 2050 года будет придерживаться своих целевых установок по углеродной нейтральности и сокращению чистых выбросов углерода и ПГ, это будет означать, что «спрос на газ просто снизится до нуля за исключение спроса, сформированного в производстве удобрений». По словам господина Комлева, возможность для Газпрома остаться поставщиком натурального газа в Европу после 2050 года – это наращивание производства водорода при использовании натурального газа в качестве сырья.

Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась и сегодня, несмотря на традиционно повышенные внутриэкономические риски, преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2900-2925 пунктов, 76,40-78,65 рублей и 89,75-92,25 рублей за доллар США и евро соответственно.