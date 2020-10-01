Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 1 октября: 77,2774 руб/доллар США и 90,7237 руб/евро

ЦБ РФ с 2 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,2774 руб.
  • 1 евро - 90,7237 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,7970 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,5073 р. (1,91%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,7065 р. (1,85%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,8740 р. (1,62%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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