«Фридом Финанс»: Все внимание на фискальные стимулы

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Американские индексы завершили сентябрь на мажорной ноте. Индекс S&P 500 вырос на 0,83%, достигнув 3363 пунктов, Dow Jones прибавил 1,20%, NASDAQ повысился на 0,74%. Как и ожидалось, тема предвыборных дебатов быстро отошла на второй план. Катализатором роста стал усиливающийся оптимизм в отношении новых фискальных стимулов. Макростатистика также оказала поддержку. Сектор здравоохранения стал лидером роста с результатом +1,68%.

* Datadog (DDOG: +12,4%) объявил о стратегическом партнерстве с Microsoft (MSFT: +1,5%). Клиенты MS Azure смогут выгоднее использовать решения Datadog.

* Квартальные результаты производителя элементов памяти Micron (MU: -7,4%) оказались неплохими, но прогнозы менеджмента не удовлетворили инвесторов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Участники рынка воодушевлены растущими шансами на принятие законопроекта о фискальных стимулах. По последним сообщениям речь может идти о пакете объемом $1,6 трлн, который будет включать выплату $400 в неделю для безработных. Это на $600 млрд меньше, чем предлагают демократы, поэтому риск разногласий присутствует. У законодателей осталось всего 2 дня, чтобы договориться. На рынке начинает преобладать оптимистичное настроение, но мы считаем, что надежды на принятие стимулов до выборов все еще являются достаточно хрупкими. Оптимизм может не оправдаться, что приведет к распродаже.

Темпы роста числа зараженных коронавирусом в США пока находятся на плато, но в Европе эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, и риск новой волны в США будет сдерживать оптимизм инвесторов, как и сохранение политической неопределенности. По мнению большинства экспертов, первые дебаты не повлияли на мнение электората существенным образом.

Многие азиатские площадки сегодня были закрыты: японский Nikkei – по техническим причинам, китайские и гонконгские биржи – в связи с праздниками. Европейские индексы без единой динамики. Британский FTSE растет на 0,8%.

Аппетит к риску неуверенный. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, слабеет. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,70%. Фьючерс на нефть Brent снижается на уровень менее $42. Золото растет до $1900.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии попытается достичь области 3410-3430 пунктов, но вероятность резкой распродажи заставляет быть осторожными в прогнозе.

Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за сентябрь. Ожидается значение 56,4 против 56 в августе, что может указывать на ускорение темпов восстановления в производственном секторе. Отметим, что за последние 6 релизов фактические значения были лучше ожидаемых. Кроме того, аналогичный индекс от Markit на прошлой неделе оказался лучше консенсус-прогноза.

Сегодня квартальный отчет представит PepsiCo (PEP). Ожидается, что выручка по итогам квартала составит $17,2 млрд, без изменений к прошлогоднему значению за аналогичный период, а EPS уменьшится до $1,49 по сравнению с $1,54 годом ранее. Инвесторы ожидают увидеть восстановление спроса на продукцию компании после падения в прошлом квартале.

Также квартальные результаты опубликует Constellation Brands, крупный производитель алкогольных напитков. Ожидается, что выручка сократится на 6% и составит $2,2 млрд, при этом EPS уменьшится с прошлогодних $2,72 до $2,50. Комментарии менеджмента по оптимизации портфеля брендов и прогнозы по спросу на алкогольную продукцию будут в фокусе внимания инвесторов.

Индекс настроений от Freedom Finance повышается до 24 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об

Технически S&P500 склонен к продолжению краткосрочной восходящей динамики, так как покупатели смогли преодолеть 50-дневную скользящую среднюю. В среднесрочной перспективе боковое движение продолжится, пока S&P500 находится в диапазоне 3210-3430 пунктов. «Быкам» необходимо преодолеть уровень 3430 для улучшения среднесрочных перспектив индекса широкого рынка.