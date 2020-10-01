ИАЦ «Альпари»: Рынок снова без настроения

Российский фондовый рынок в четверг ушел в небольшой минус - по всей видимости, под давлением ряда разнонаправленных факторов. На площадке все весьма неоднозначно, вчерашняя эйфория прошла, а на ее месте не появилось ничего конкурентоспособного. Индекс МосБиржи консолидируется около 2888 пунктов и может вяло отступать к 2880 пунктам. Индекс РТС закрепляется в пределах 1170-1180 пунктов и смотрится пока неплохо.

За сентябрь рублевый индекс снизился на 2,4%, индекс РТС упал на 7,3%.

Акции «Магнита» сегодня в минусе. С фундаментальной точки зрения в бизнесе ритейлера все нормально - в кризисное время сложно найти модель более удачную, чем розничные продажи, доступные большинству россиян. Да, в секторе весьма плотная конкуренция, но так было здесь всегда. С точки зрения технического анализа, бумага стоит внутри краткосрочного бокового торгового диапазона 4862-5081 руб., и пока не будет уверенно пробита любая из границ, движения выглядят не самыми продуктивными.

Зато расписки «Ленты» смотрятся сильно и в который раз пытаются пробить вверх границу долгосрочного «боковика» около 235 руб. Если это удастся в ближайшие день-два, можно будет говорить о развороте тренда и цели роста на уровне 250 руб.

Доллар США вечером в четверг слегка проседает - уже нет места эмоциональным реакциям, идет просто стабилизация курса, - и торгуется по 77,41 руб. Краткосрочно, американская валюта может встать в коридоре 77,30-77,75 руб., и это будет нормально. Сильных поводов для быстрого укрепления рубля все же нет, кого мы обманываем. Евро уже избавился от эмоциональной премии и спустился к 90,85 руб., может закрепиться в диапазоне 90,50-92,00 руб. Да, дороговато, но такова новая валютная реальность.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»