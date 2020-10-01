ПСБ: Интер РАО представила новую стратегию

В среду, 30 сентября, Интер РАО представила стратегию развития до 2025 года с перспективой до 2030 года. Компания планирует вложить в развитие бизнеса до 1 трлн руб. в течение десяти лет. Средства будут использованы на строительство новых и модернизацию существующих генерирующих мощностей, а также на сделки по приобретению энергоактивов, в том числе проектов ВИЭ. Интер РАО планирует увеличить EBITDA к 2030 году более чем в 2 раза, до 320 млрд руб. При этом дивиденды остаются на уровне не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

Ключевые моменты стратегии Интер РАО:

· · Интер РАО планирует нарастить выручку в 2,3 раза, до 2,3 трлн. руб., EBITDA - не менее, чем до 320 млрд руб. к 2030 году. Основными факторами роста станут участие в программе КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей), а также покупка долей в энергокомпаниях или отдельных электростанций.

· Инвестиции до 2030 года могут составить 1 трлн руб., из которых может быть направлено до 100 млрд руб. на строительство новых генерирующих мощностей, до 100 млрд руб. на ВИЭ (строительство новых или приобретение проектов), 10-25 млрд руб. на модернизацию существующих активов.

· Реализация инвестиционной программы может потребовать привлечения долгового финансирования, в результате чего показатель долг/EBITDA может составить 1,5х, что является невысоким уровнем. Компания также обладает значительными внутренними ресурсами для осуществления инвестиций: на конец 1 полугодия 2020 года денежные средства и эквиваленты составили 81,8 млрд руб., банковские депозиты сроком от 3 до 12 месяцев составили 184,0 млрд руб.

· Компания планирует развивать энергетическое машиностроение и инвестировать до 45 млрд руб. в производство газовой турбины средней и большой мощности в рамках совместного предприятия с GE.

· Казначейский пакет акций (29,6%) может быть использован: для формирования партнерства со стратегическим инвестором; в качестве валюты платежа в рамках сделок M&A; в рамках долгосрочной программы мотивации менеджмента.

· Дивидендные выплаты остаются на уровне не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

В целом, представленная стратегия не явилась чем-то новым, а скорее – подтверждением озвученных ранее планов компании. И этот факт несколько разочаровал инвесторов, особенно вкупе с неизменными прогнозами по коэффициенту дивидендных выплат. Однако мы отмечаем, что Интер РАО – это компания, чьи бумаги стоит рассматривать для инвестирования на долгий срок. Помимо того, что Интер РАО стоит заметно дешевле аналогов (потенциальный рост EBITDA более чем в 2 раза может привести к ее переоценке рынком), она еще обладает высокой рентабельностью (EBITDA margin 14% в 2019 году) и является в перспективе самой быстрорастущей компанией в секторе генерации. Добавляет привлекательности и портфель инвестпроектов.

Мы полагаем, что цели компании довольно амбициозны, но могут быть достигнуты благодаря органическому росту и сделкам M&A. При этом ожидается рост дивидендных выплат за счет наращивания прибыли от расширения бизнеса Интер РАО.

Наша целевая цена для акций Интер РАО составляет 6,72 руб./акция, что предполагает потенциал роста 19,6% от уровня цены закрытия в среду. Мы рекомендуем покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу.