ПСБ: Продажи смартфонов в России по итогам 9 месяцев выросли на 5%

До 22,5 млн штук, в реальном выражении, и на 11% в денежном. Причиной подъема стали предпринятые меры господдержки (особенно снижение ставок по кредитам), полное или частичное снятие карантинных ограничений и появление новых ожидаемых моделей смартфонов. Несмотря на открытие офлайн-магазинов в летние месяцы, рынок онлайн-продаж телефонов вырос почти в 2 раза. Мы считаем, что в 2020 – 2021 гг. продажа смартфонов останется основным драйвером роста рынка БТиЭ, а весь рынок будет постепенно восстанавливаться до уровней 2019 г. Тенденция постепенного перехода в онлайн-торговлю продолжится по причине смены модели поведения всех участников рынка из-за пандемии COVID-19.

По итогам 9 месяцев 2020 года продажи смартфонов увеличились на 5% к аналогичному периоду 2019 года и составили 22,5 млн устройств, а в денежном выражении рост составил 11%, превысив 380 млрд рублей. По сравнению с 9 м. 2019 г. темп роста продаж улучшился как в номинальном (с 2% в 2019 г. до 5% в 2020 г.), так и денежном выражении (с 8% в 2019 г. до 11% в 2020 г.).

Основной прирост пришелся на летние месяцы после значительной просадки в апреле в

-28% г/г. Причиной подъема стали предпринятые меры господдержки (особенно снижение ставок по кредитам), полное или частичное снятие карантинных ограничений и появление новых ожидаемых моделей смартфонов.

Телеком–товары, а в частности смартфоны/телефоны, носимые «умные» гаджеты и аксессуары - наиболее емкий и максимально развивающийся сегмент рынка БТиЭ (бытовой техники и электроники). Увеличение продаж смартфонов в 2019 г. было одним из основных драйверов роста рынка БТиЭ в целом и продолжает им оставаться в 2020 г. За 2019 телеком-товары в среднем росли в несколько раз быстрее остальных сегментов рынка.

Несмотря на открытие офлайн-магазинов в летние месяцы, рынок онлайн-продаж телефонов вырос почти в 2 раза. За 9 месяцев 2020 года покупатели приобрели в интернет-магазинах на 84% г/г больше устройств в денежном выражении и на 60% г/г в натуральном, чем за аналогичный период 2019 года. Основным фактором роста интернет-сегмента стала пандемия COVID-19, которая поспособствовала достаточно мощному переходу потребителей в онлайн и в целом создала прецедент для смены модели поведения всех участников рынка – покупателей и производителей/дистрибьютеров. По результатам первого полугодия рынок цифровой и бытовой техники занимает почти треть рынка интернет-торговли (29,5%).

Мы считаем, что в 2020 – 2021 гг. продажа смартфонов останется основным драйвером роста рынка БТиЭ, а весь рынок будет постепенно восстанавливаться до уровней 2019 г. Также ожидаем, что тенденция постепенного перехода в онлайн-торговлю продолжится из-за укореняющегося изменения потребительского поведения по причине пандемии и призыва к самоизоляции.