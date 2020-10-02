«Фридом Финанс»: Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу 2860-2940 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня складывается смешанный внешний фон. Если торги в Азии завершились преимущественно ростом индексов при отсутствии торгов в ряде стран региона и на фоне оптимизма по поводу нового пакета мер стимулирования в США, в Европе уже наблюдалась разнонаправленная динамика. Американский S&P500 в начале торгов продолжил вчерашний рост. Поддержкой выступило относительное небольшое число первичных заявок на пособия по безработице в США (+837 тыс.) Российские индексы перешли к снижению. РТС по итогам дня теряет в рамках 0,4%, Мосбиржи завершает день снижением на 0,6%, хотя в ходе торгов поднимался до 2919 п.

Котировки Brent достигали $42,5/баррель в начале торгов, но затем перешли к снижению под влиянием нескольких факторов. Увеличивается неопределенности перспектив мировой экономики из-за роста заболеваемости COVID-19. Статистика ОПЕК+ указала на рост добычи на 160 тыс баррелей в сутки в сентябре по сравнению с августом. После снятия блокады с энергетических объектов Ливии эта страна может неожиданно вернуться в ряды экспортеров, предложив от 0,25 до 1 млн баррелей в сутки на горизонте до конца года. При этом первые поставки вероятно последуют в начале октября. По данным TankerTrackers экспорт из Ирана резко вырос в сентябре несмотря на санкции со стороны США. В сентябре он мог достигнуть 1,5 млн баррелей в день. Это может быть связано с началом закупки нефти рядом государств, рассчитывающих на победу Д. Байдена на президентских выборах в США. Кандидат заявлял о необходимости снять санкции с Ирана. Ливия и Иран не подпадают под соглашение ОПЕК+. В ходе торгов цена Brent тестирует $40/баррель.

Рубль, укрепляясь в район 77 руб. за доллар и 90,6 руб. за евро в первой половине дня перешел к незначительному снижению под влиянием коррекции нефтяных котировок. Поддержкой выступало начало дополнительных продаж иностранной валюты ЦБ РФ на сумму 185,4 млрд руб. в 4 квартале (2,9 млрд.руб. в день) помимо продаж в рамках бюджетного правила. Также появилась директива правительства к госкомпаниям. Как минимум три российские государственные компании — «Роснефть», «Газпром» и АЛРОСА будут поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня, фиксируемого на 1 октября 2018 года. Это может значительно увеличить продажи валюты на внутреннем рынке.

Завтра ожидаем диапазон 77-78,5 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 90,4-91,6 руб./евро.

После вчерашнего размещения Минфином РФ ОФЗ-ПК на рекордную сумму 155 млрд, ведомство анонсировало план размещения номинального объема ОФЗ в 2 трлн руб. в 4 квартале, что также является рекордным уровнем заимствования на внутреннем рынке. При том, что доля нерезидентов на последних аукционах приближалась к 15%, ведомству вероятно придется предлагать существенную премию. 10-летние выпуски после достижения доходности YTM 6,5%, незначительно скорректировали показатель за счёт роста спроса на российские активы.

Среди российских эмитентов выделяется «ОГК-2» и «Сургутнефтегаз» ап, рост более 1,6% В лидерах вновь потребительский сектор. Акции «Детского мира» растут на 1,2%, «М.Видео» — на 0,8%. Превышение ценой золота $1900 за тр.унцию позволило «Полюсу» прибавить 1,6%, «Petropavlovsk» и «Polymetal» по 1,3%.

Среди лидеров снижения – акции Аэрофлота (-4,2%), «Интер РАО» ао (-3%). Последняя в среду представила стратегию развития до 2030 года, но она несколько разочаровала инвесторов, опасающихся снижения дивидендных выплат. Фармацевтические компании «Аптечной сети 36 и 6» и «Фармсинтез» теряют более 2,3%. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2860-2940 пунктов.