Комментарии

ПСБ: Рынки находятся под давлением из-за обнаруженного коронавируса у Трампа

Сегодня утром рынки находятся под давлением. Причиной послужило сообщение о позитивном тесте Д. Трампа на коронавирус.

Базовым сценарием для индекса МосБиржи на сегодня видим переход в середину диапазона 2800-2850 пунктов с попытками ухода на более низкие уровни

Сегодня мы ждем, что давление на рубль со стороны ухудшившегося внешнего фона усилится; доллар может вернуться в зону 78-79 руб

Конъюнктура в мировой промышленности в сентябре улучшилась, что активизировало спрос на облигации развивающихся стран. Однако рост заболеваемости Covid-19 и снижение цен на нефть в ближайшее время могут вновь оказать давление на котировки облигаций ЕМ

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (ДЕРЖАТЬ) взлетали на торгах "Московской биржи" на 5,7% (до 36,6 рубля за штуку) - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем данную новость нейтральной, учитывая, что речь, вероятнее всего, идет о накопленных казначейских бумагах небольшого объема (всего 0,003% от общего объема), которые, по законодательству, должны быть погашены или проданы. Реакцию рынка оцениваем, как избыточную, что, впрочем, частое явление при публикации корпоративных новостей Сургутнефтегаза.

Акционеры МТС (ПОКУПАТЬ) утвердили полугодовые дивиденды в 8,93 руб. на акцию - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Утвержденная величина дивидендов была ранее рекомендована советом директоров и в целом ожидаема рынком. Дивидендная доходность за первое полугодие – 2,63%. Дивидендная политика компании на 2019–2021 годы предполагает выплату акционерам не менее 28 рублей на акцию за год и, учитывая неопределенность в экономике, выплата полугодовых дивидендов – явление позитивное. В условиях текущего кризиса отрасль ТМТ не несет значительных потерь, а МТС, как один из лидеров, чувствует себя наиболее устойчиво. Помимо этого, взрывной рост продаж смартфонов за 9 м. 2020 г. оказывает дополнительный положительный эффект на финрез компании.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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