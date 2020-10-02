«Альпари Евразия»: Торги по индексу РТС пройдут в диапазоне 1160-1185 пунктов

В четверг, 1 октября, основные европейские фондовые биржи закрылись разнонаправленно, американские завершили день незначительным ростом. Российские биржи умеренно снизились. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,55%.

Долларовый индекс РТС, на фоне укрепления рубля к доллару, снизился меньше, на 0,34%. Среди лидеров снижения – «Аэрофлот» (-3,99%) и «ИнтерРАО» (-2,78%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,13%. Утром пятницы биржи стран АТР снижались на 0,6-1,5%. Китайские площадки по-прежнему были закрыты в связи с национальными праздниками. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 316 п., на 1,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Снижение азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2860-2915 пунктов, по индексу РТС — в диапазоне 1160-1185 пунктов.

В отличие от акций рубль накануне умеренно вырос. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,3650 руб. (-26,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 90,8600 руб. (-19,25 коп.). Однако сегодняшний день может оказаться для рубля менее удачным, утреннее падение нефтяных котировок может оказать на него давление в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 76,6-78,1 руб., для европейской валюты он составит 90,9-91,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»