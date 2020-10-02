ПСБ: На рынке облигаци формируется умеренно негативный внешний фон
Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:
Цены российских облигаций в четверг продолжили рост вместе с большинством ЕМ, позитивно реагируя на данные об улучшение конъюнктуры в мировой промышленности. Индекс Global PMI mfg в сентябре вырос до 52,3 пунктов по сравнению с 51,8 в августе. Статистика по сокращению обращений за пособием по безработице в США до 837 тыс. человек по сравнению с 873 тыс. на предыдущей неделе также поддержала оптимизм в отношении ЕМ.
Доходность 10-летних ОФЗ вчера снизилась до 6,20% годовых (-4 б.п.). Доходность Russia-29 снизилась до 2,34% годовых (-5 б.п.). 10-летние евробонды ЮАР, Бразилии, Мексики вчера снизились в доходности на 2-8 б.п.
Сегодня с утра в отношении российских облигаций формируется умеренно негативный внешний фон из-за снижения нефтяных цен и новостей о задержке принятия нового пакета бюджетных стимулов в США. В результате доходность 10-летних ОФЗ вновь может уйти выше 6,20% годовых.
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