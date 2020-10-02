ПСБ: На октябрь запланирован рост экспорта на 9%

Судя по предварительной статистике за сентябрь, экспорт нефти замедлился в годовом сопоставлении, а в помесячном – вырос, план Транснефти выполнен. На октябрь запланирован рост экспорта на 9%.

Так, экспорт нефти по системе "Транснефти" в сентябре снизился на 22% г/г и составил 16 млн т. Темпы спада продолжают сокращаться 2 месяц подряд. По сравнению с августом зафиксирован рост экспорта нефти на 5%.

Через морские порты в сентябре было экспортировано 7,7 млн тонн, что на 32% ниже, чем год назад, но находится на уровне прошлого месяца. При этом план предусматривал сокращение экспорта через порты до 7,5 млн т.

Экспорт нефти трубопроводу "Дружба" в сентябре снизился на 14% г/г - до 3,6 млн т. По сравнению с августом спад составил 10%. Результат полностью соответствует плану.

Поставки в Китай в сентябре выросли на 1,3% г/г - до 3,151 млн тонн, в том числе по ВСТО - 2,367 млн тонн (+0,5%), через Казахстан - 785 тыс. тонн (+4%). По сравнению с августом поставки снизились на 10%, что было также предусмотрено планом.

В Белоруссию из РФ в сентябре было поставлено 1,461 млн тн нефти, что на 8% ниже, чем год назад, но на 38% больше, чем в августе. План на сентябрь предусматривал поставки в 1,450 млн т.

По сути, именно за счет наращивания поставок в Белоруссию в сентябре удалось показать рост поставок по системе по сравнению с августом. Такая ситуация обусловлена восстановлением отгрузок из РФ после достижения компромисса между двумя странами по ценообразованию в конце марта. До этого был трехмесячный мораторий на поставки в Белоруссию, что заставило страну искать альтернативных поставщиков в Норвегии, Азербайджане и других странах.

План Транснефти на октябрь предполагает рост экспорта по сравнению с сентябрем на 9% - за счет наращивания поставок в Белоруссию на 13% (до 1,650 млн т), через морские порты – на 7,8% (до 8,3 млн т), через «Дружбу» - на 11% (до 4 млн т). А поставки в Китай сократятся, судя по плану, до 2,650 млн т (на 16%). Это будет обусловлено вялым спросом Китая – на фоне более высоких цен на нефть и заполненных хранилищ.

По сути, сейчас за счет спада спроса на нефть в Азии, преимущественно в Китае, который абсорбировал все излишки весной во время карантинов и по минимальным ценам, закрылись арбитражные возможности для европейских сортов нефти, в том числе – для российского сорта Urals. Это обуславливает, на наш взгляд, наблюдаемую тенденцию к сужению премии Urals по отношению к североморской смеси Brent. Мы считаем, что разворот в сторону «нормального» дисконта (Urals обычно дешевле Brent на 1,5 долл./барр., а наблюдаемая с весны этого года премия в 2-2,5 долл./барр. – аномальная ситуация) можно ожидать со следующего года.