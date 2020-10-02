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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 октября: 4 709,5400 руб/1 г золота и 58,6800/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 709,5400 руб.
  • 1 грамм серебра - 58,6800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 233,5901 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 769,0698 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,0801 р. (1,28%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4200 р. (2,36%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,8300 р. (1,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,5902 р. (1,36%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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