ВТБ Капитал Инвестиции подвел первые итоги по работе фонда со встроенной благотворительностью

В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции запустил программу со встроенной благотворительностью. Если смотреть с точки зрения сухих цифр, то устроена программа так: пятую часть вознаграждения за управление активами фонда ВТБ — Фонд Золото управляющая компания направляет в пользу подопечных фонда «Старость в радость» (иначе говоря, с каждой инвестированной клиентом 1000 рублей ВТБ Капитал Инвестиции перечисляет 2 рубля из собственных средств на нужды благотворительного фонда). С начала года фонд «Старость в радость» получил от ВТБ Капитал Инвестиции уже более 1,2 млн рублей. На данный момент фонд распорядился частью полученных средств: они потрачены на обеспечение медикаментами Тульского ПНИ, Торжокского ПНИ Тверской области, Апшеронского ПНИ Краснодарского края, а также на закупку бесконтактных термометров, которые развозят в разные регионы страны по социальным учреждениям, которым помогает «Старость в радость».

«ВТБ Капитал Инвестиции сегодня предоставляют одну из самых широких на рынке линеек ПИФ. И для нас, и для наших клиентов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо общества. ВТБ Капитал Инвестиции развиваются как социально-ответственный бизнес, и это наша безусловная ценность. В этом году мы первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования. Отдельно замечу, что по данному фонду на благотворительность направляются средства исключительно из вознаграждения управляющей компании, а не из прибыли клиента. Сейчас мы подвели промежуточные итоги по программе со встроенной благотворительностью в пользу пожилых людей — подопечных „Старость в радость“ — и остались очень довольны результатом. Из собственной прибыли мы перечислили в благотворительный фонд более 1,2 млн рублей, и эти средства распределяются на решение самых актуальных и важных в моменте проблем. В период активного распространения коронавируса возникало множество нештатных ситуаций, и мы рады, что помогли фонду „Старость в радость“. На наш взгляд, у программы со встроенной благотворительностью огромный потенциал, и мы планируем активно развивать ее и дальше, постепенно подключая наших клиентов к принятию решений о том, какие именно социальные проблемы можно решать совместными усилиями», — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ.

«Покупка лекарств позволила в период карантина предотвратить обострения хронических заболеваний, избежать ненужных госпитализаций (ведь это огромный стресс для пожилых людей, а уход в больницах пока не всегда удается обеспечить в том объеме, в каком его стараются дать сотрудники интернатов). А это значит, что нередки случаи, когда наши подопечные выписываются после лечения от коронавируса с побочными проблемами, ухудшениями хронических заболеваний. Наличие бесконтактных термометров позволяет измерять температуру всем ежедневно и многократно, а ведь если бы это делали обычными градусниками (по 10 минут плюс несколько минут на дезинфекцию градусника, при том, что жильцов более ста в каждом интернате) — это было бы нереально. Мы искренне благодарны ВТБ Капитал Инвестициям за своевременную помощь! Вы помогли пожилым людям и инвалидам пройти период эпидемии!», — поделилась Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость».

ВТБ Капитал Инвестиции приглашает на онлайн-конференцию, которая состоится 1 октября. Вы узнаете о фондах ответственного инвестирования и о том, как совершать добрые дела, просто инвестируя. Вы можете задать свои вопросы на сайте, а в ходе конференции получить ответы на них. Также тезисно ответы будут опубликованы на сайте после окончания трансляции.