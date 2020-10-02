Комментарии

ПСБ: РЖД переоценивает свои перспективы на 2020-2021 гг

В сентябре объемы погрузки РЖД составили 105,2 млн тонн, что ниже на 0,7% г/г. Пассажирские ж/д перевозки в сентябре снизились на 16% до 88,2 млн человек. Компания ожидает восстановление докризисных объемов грузовых и пассажирских перевозок в первом полугодии 2021 года.  

17412915
17412915

В августе снижение объемов погрузки составило 0,8% г/г. Таким образом можно отметить незначительное улучшение в восстановлении грузоперевозок. Улучшению показателя способствовал рост объемов перевозки зерна (+21%), строительных грузов (7%) и удобрений (3%).

РЖД прогнозирует, что в октябре среднесуточная погрузка почти не изменится по сравнению с прошлым годом и составит 3,5 млн тонн.

В сентябре РЖД перевезла 88,2 млн пассажиров, что ниже на 16% г/г., пассажирооборот сократился на 32% до 8,2 млрд пассажиро-километров. Перевозки пассажиров «дальнего» следования в отчетном месяце составили 6,7 млн чел., что ниже на 32% г/г. Их восстановлению препятствовало ограничения на международное передвижение. Пригородные перевозки снизились на 14,3% г/г до 81,5 млн чел.

Наш прогноз предполагает, что по итогам 2020 года объемы погрузки РЖД снизятся на 6,4% г/г – до 1 196 млн т., а падение объема пассажирооборота составит 35%.  Восстановление докризисных уровней перевозок может произойти на ранее второй половины 2021 года. В случае усиления ограничений, темпы снижения пассажирских перевозок могут усилиться снова.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Голикова: либо соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию
Кремль: возвращение карантина пока не обсуждается
Ежедневная заболеваемость коронавирусом с начала сентября в Приангарье увеличилась в 1,5 раза, в России - в 2 раза
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги