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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 октября: 4 786,3901 руб/1 г золота и 59,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 786,3901 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 244,5601 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 802,2202 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,8500 р. (1,63%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2400 р. (2,11%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9699 р. (0,49%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,1502 р. (0,57%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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