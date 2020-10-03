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«Фридом Финанс»: Рубль вновь перешел к ослаблению

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня складывался негативный внешний фон. Рынки в Тайване, Китае и Гонконге, Южной Корее были закрыты из-за прохождения национальных фестивалей. Торги в Азии завершились преимущественно падением, в Европе уже наблюдалась разнонаправленная динамика. Американский S&P500 теряет более 1% в начале торгов. Рост занятости в США замедлится в сентябре, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось лишь на 661 тыс., но уровень безработицы снизился до 7,9%.

Российские индексы значительно теряли из-за негативного внешнего фона и слабости рынка нефти. РТС по итогам дня потерял 2,25%, индекс МосБиржи завершает день снижением на 1,29%.

Цена нефти падает, как и ряда других сырьевых активов после сообщения о заражении президента США коронавирусом. Это снижает его шансы на полноценное участие в предвыборной компании, а соответственно и шансы на победу. Цена Brent на закрытии основной торговой сессии в России достигла $39,6/баррель, теряя 3,3%. Увеличивается неопределенности перспектив мировой экономики из-за роста заболеваемости COVID-19. Помимо прямого влияния результата президентских выборов на потенциальный объем иранского экспорта отметим роль Д. Трампа в новой сделке ОПЕК+. Вполне вероятно, что, если бы не его непосредственное участие, странам-производителям не удалось бы сесть за стол переговоров. Кризис недоверия среди участников возник после провала переговоров 7 марта. Всё же рассчитываем, что котировки Brent вернутся к значениям выше $40/баррель.
 
Рубль, на волне бегства инвесторов из рисковых активов вновь перешел к ослаблению, достигнув 78,3 руб. за доллар и 91,6 руб. за евро. Несмотря на действие бюджетного правила и дополнительные объемы продажи ЦБ валюты, корреляция с ценами на нефть высокая. В течение недели ожидаем диапазон 76,5-80 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 90,4-93,3 руб./евро.

Российский онлайн-ритейлер Ozon подал заявление о намерении провести IPO в Комиссию по ценным бумагам США (SEC). Акции одного из акционеров ретейлера — АФК «Система» — подскочили на 5,55%. Среди российских эмитентов выделяется «Mail.ru», рост 2,5%. Превышение ценой золота $1900 за тр.унцию позволило «Полюсу» прибавить 2,3% и Polymetal 1,86%.

Среди лидеров снижения – акции «Сбербанка» ап (-8,37%), значительные дивидендные выплаты стали причиной падения на «отсечке». «Аэрофлот» ао (-3,12%) объявил о следующем этапе увеличения уставного капитала, в ходе SPO планируется привлечь не менее 80 млрд.руб. Наблюдается фиксация прибыли в бумагах потребительского сектора: «Ленты» др. -1,35%, «Аптечной сети 36 и 6» -1,33%. Ориентир по индексу Мосбиржи на неделю: 2800-3000 пунктов.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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