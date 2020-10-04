Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 4 октября: 78,0915 руб/доллар США и 91,5779 руб/евро

ЦБ РФ с 3 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,0915 руб.
  • 1 евро - 91,5779 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,9960 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8141 р. (1,05%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8542 р. (0,94%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1990 р. (1,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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