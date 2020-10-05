ПСБ: Неделю начнем с восстановления

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, которые будут оказывать существенное влияние на мировые рынки, отмечает Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



- Так, инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса в мире, делая акцент на ситуации в Европе и возможном восстановлении в европейских странах карантинных ограничений, что окажет негативное влияния на динамику восстановления их экономик. При этом общее число случаев заражения в мире уже превысило 35 млн человек, а количество новых выявляемых случаев в сутки продолжает оставаться выше 300 тысяч. Пандемия оказала влияние и на президентскую гонку в США. Новости о заболевании президента США Д. Трампа коронавирусной инфекцией и уходе четы Трамп на карантин, способных плохо сказаться на ходе его предвыборной кампании и снизить его шансы на переизбрание, были негативно восприняты рынками. Однако по некоторым заявлениям врачей, Трамп уже в понедельник может вернуться к работе, что умеренно-позитивно для рынков.



Плюс к этому, инвесторы ждут прорыва в переговорах по новому пакету помощи для американской экономики. Позитивные сигналы от сторон, участвующих в процессе, могут поддержать спрос на рисковые активы.



Из макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели, кроме публикуемых сегодня данных по индексам деловой активности в сфере услуг, выделим выход протоколов заседания ФРС, а также заявки на пособие по безработице в США.



Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать, как позитивные. В отсутствии торгов в Китае, где до четверга включительно выходные по случаю празднования Национального дня, ведущие азиатские площадки прибавляют в пределах 1,3%. Поддержку им оказали данные по индексу деловой активности в сфере услуг Японии, который, хоть и оказался ниже 50 пунктов, говоря о замедлении деловой активности, вышел лучше ожиданий. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня подтягиваются на 0,6%. На рынке энергоносителей также наметилось преобладание покупок, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent (+2,1%) отыграть часть потерь предыдущей недели и подняться в район 40 долларов за баррель. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по индексам деловой активности в секторе услуг европейских стран и США.



Учитывая внешний фон сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь пятницы и удержать позиции выше 2850 пунктов. При этом в ходе торгов настроения инвесторов на нашем рынке определят данные по индексам деловой активности в сфере услуг в ведущих странах. В случае слабой статистики продажи вернуться на наш рынок, что приведет к компенсации утреннего роста и попыткам рынка уйти ниже 2850 пунктов.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов рубль может предпринять попытку укрепления по отношению к основным мировым валютам. Восстановление цен на нефть и умеренный рост валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле. В результате в начале дня пара доллар рубль сделает шаг к отметке 78 рублей. При этом в ходе сессии, в случае ухудшения мировой конъюнктуры на фоне слабой макроэкономической статистики доллар попытается отыграть потери и выйти на положительную территорию. Отметим, что в ближайшие сессии мы не видим поводов для выхода американской валюты за пределы верхней половины диапазона 75-80 рублей, однако сохраняются риски ее возвращения к верхней границе обозначенного коридора.