«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 5 октября в коридоре 1140-1160 пунктов

В пятницу, 2 октября, основные европейские фондовые биржи закрылись разнонаправленно, американские завершили день снижением. Вслед за Америкой и частью Европы снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,29%. Долларовый индекс РТС, на фоне ослабления рубля к доллару, снизился сильнее, на 2,25%. Среди лидеров снижения – обыкновенные (-8,11%) и привилегированные (-8,08%) акции «Сбера», это связано с дивидендным отсечением. Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,48%.

Утром понедельника, 5 октября, большинство индексов стран АТР дружно росло на 1,2-2,6%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 357 п., на 0,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Мощный утренний рост большинства азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2825-2885 пунктов, по индексу РТС — 1140-1160 пунктов.

Вслед за акциями и нефтяными ценами в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 78,2025 руб. (+83,75 коп.). Европейская валюта выросла до 91,6250 руб. (+76,5 коп.). Рост нефтяных котировок на открытии новой недели поддержит рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 77,4-79,0 руб., для европейской валюты — 90,7-92,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»