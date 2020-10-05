Комментарии

ПСБ: Факторов для роста цен на нефть - пока нет Цены на нефть Brent восстанавливаются после пятничного снижения, пытаясь закрепиться выше 40 долл./барр. В то же время, считаем это техническим отскоком, фундаментальные факторы (слабый спрос, избыток предложения) и конъюнктура (ухудшение ситуации с коронавирусом) продолжают играть против сырья, отмечает Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



- Сегодня в фокусе финальные данные за сентябрь по деловой активности в сфере услуг Европы и США. В случае публикации более слабых данных, чем предварительные, нефть Brent рискует снова вернуться в зону 38-40 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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