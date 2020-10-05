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ПСБ: Инвесторы покупают ОФЗ, несмотря на слабый рубль и риски усиления пандемии.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

В пятницу рублевые облигации продолжили восстанавливаться в цене. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,19% годовых (-1 б.п. за день и -9 б.п. за неделю). Снижение нефтяных цен, новая волна ослабления рубля и рост заболеваемости Covid-19 не смогли сдержать оптимизм покупателей, которых привлекает высокая премия к ключевой ставке ЦБР и инфляции. По итогам прошлой недели российские облигации выглядели лучше большинства ЕМ. 10-летние локальные гособлигации Бразилии выросли в доходности до 7,82% годовых (+41 б.п.), Мексики – до 6,15% (+22 б.п.), ЮАР – до 11,23% (+4 б.п.), Турции – до 12,61% (+5 б.п.), Индонезии – остались на уровне 6,89%.

В начале этой недели в отношении активов развивающихся стран отмечается усиление спроса, однако риски новых ограничений из-за пандемии могут изменить настрой инвесторов. Сегодня ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне доходности 6,15 – 6,25% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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